Украинцы, вынужденно выехавшие в страны Балтии, смогут бесплатно вернуться домой — Finance.ua
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Украинцы, вынужденно выехавшие в страны Балтии, смогут бесплатно вернуться домой

Личные финансы
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В скором времени для украинцев, выехавших с оккупированных территорий в страны Балтии, заработает бесплатный маршрут из Эстонии, Латвии и Литвы во Львов.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай.
По его словам, пока нет прямого бесплатного маршрута для украинцев, выехавших с оккупированных территорий через россию в страны Балтии в Украину.
Из Литвы бесплатно наших граждан во Львов перевозят волонтеры. Но из Эстонии и Латвии не было такого маршрута.
«Поэтому мы договорились сейчас, также благодаря Министерству иностранных дел, с правительствами стран Прибалтики по запуску такого маршрута. Я думаю, что где-то неделя-полторы — и этот маршрут заработает», — сказал Бородай.
«Это будет бесплатный маршрут из Таллинна через Ригу, через Вильнюс через Жешув во Львов», — добавил он.
Для того чтобы украинцам попасть на этот бесплатный рейс, нужно обратиться на горячую линию Министерства реинтеграции по телефону 15-48.
Также над информированием украинцев будут работать консульства в Эстонии, Латвии, Литве.
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По материалам:
РБК-Україна
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