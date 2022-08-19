Украинцы, вынужденно выехавшие в страны Балтии, смогут бесплатно вернуться домой — Finance.ua

Украинцы, вынужденно выехавшие в страны Балтии, смогут бесплатно вернуться домой Сегодня 15:46 — Личные финансы

В скором времени для украинцев, выехавших с оккупированных территорий в страны Балтии, заработает бесплатный маршрут из Эстонии, Латвии и Литвы во Львов.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай.

По его словам, пока нет прямого бесплатного маршрута для украинцев, выехавших с оккупированных территорий через россию в страны Балтии в Украину.

Из Литвы бесплатно наших граждан во Львов перевозят волонтеры. Но из Эстонии и Латвии не было такого маршрута.

«Поэтому мы договорились сейчас, также благодаря Министерству иностранных дел, с правительствами стран Прибалтики по запуску такого маршрута. Я думаю, что где-то неделя-полторы — и этот маршрут заработает», — сказал Бородай.

«Это будет бесплатный маршрут из Таллинна через Ригу, через Вильнюс через Жешув во Львов», — добавил он.

Для того чтобы украинцам попасть на этот бесплатный рейс, нужно обратиться на горячую линию Министерства реинтеграции по телефону 15-48.

Также над информированием украинцев будут работать консульства в Эстонии, Латвии, Литве.

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