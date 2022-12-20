Украинцы выкупили почти 20% гривневых военных облигаций — Finance.ua

Украинцы выкупили почти 20% гривневых военных облигаций Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Украинцы выкупили почти 20% гривневых военных облигаций

Правительство Украины привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах с начала полномасштабной войны 225,7 млрд грн в эквиваленте, при этом от 17 до 28% военных облигаций находятся в собственности граждан и бизнеса Украины, в зависимости от валюты.

Об этом сообщили в НБУ.

«В течение полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 143 779,9 млн грн, 1 445,9 млн долл. США и 977,3 млн евро», — сообщили в НБУ.

На погашение по внутренним долговым ценным бумагам, как сообщается, направлено 213,34 млрд грн, 2,09 млрд дол. и 662,6 млн евро.

«С апреля по август, а также в октябре и с начала декабря выплаты правительства по погашениям ОВГЗ превышали заимствования на внутреннем долговом рынке. В частности, по итогам почти трех недель декабря — на 16 007,5 млн грн», — отметили в Нацбанке.

В марте, сентябре и ноябре, по сообщению, правительство привлекло средств больше, чем потратило на погашение внутренних государственных облигаций.

В течение действия военного положения Минфин повысил ставки по ряду гривневых ОВГЗ (максимальная ставка составляет 19,5% годовых), а также по долларовым ОВГЗ (максимальная ставка — 4,5% годовых) и по военным облигациям, номинированным в евро (максимальная ставка — 3 % годовых).

Что касается военных ОВГЗ, то, как указано, самый большой объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. Он составляет:

18,6 млрд грн или 19,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ;

250,8 млн дол. США или 27,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах;

86,6 млн евро или 17,3% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.

Объем облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 2523,2 млн грн и 9 млн дол. США.

УНН По материалам:

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