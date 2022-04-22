Украинцы ввезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин свыше 10 тыс. авто, — Гетманцев
Украинцы за время войны растаможили по льготным условиям более 10 тысяч автомобилей.
Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью «Экономической правде».
«Количество растаможенных авто составляет более 10 тысяч штук», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве людей, воспользовавшихся возможностью беспошлинно ввезти автомобиль.
Он добавил, что на границе уже возникали очереди из-за желающих ввезти авто из Европы.
Справка Finance.ua:
президент Украины поддержал очередные таможенные упрощения на период действия военного положения подписанием Закона № 2142-ІХ от 24.03.2022, который уже вступил в силу с 5 апреля;
до принятия Закона, чтобы ввезти в Украину автомобиль с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. Эти платежи временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства;
сервисные центры МВД напоминают, что в период военного положения центры работают в безопасных регионах и предоставляют большинство услуг. Граждане могут обменять/восстановить водительское удостоверение.