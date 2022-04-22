Украинцы ввезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин свыше 10 тыс. авто, — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинцы ввезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин свыше 10 тыс. авто, — Гетманцев

Сегодня 09:31Личные финансы
72
Украинцы ввезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин свыше 10 тыс. авто, — ГетманцевУкраинцы ввезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин свыше 10 тыс. авто, — Гетманцев
Украинцы за время войны растаможили по льготным условиям более 10 тысяч автомобилей.
Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью «Экономической правде».
«Количество растаможенных авто составляет более 10 тысяч штук», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве людей, воспользовавшихся возможностью беспошлинно ввезти автомобиль.
Он добавил, что на границе уже возникали очереди из-за желающих ввезти авто из Европы.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины поддержал очередные таможенные упрощения на период действия военного положения подписанием Закона № 2142-ІХ от 24.03.2022, который уже вступил в силу с 5 апреля;
  • до принятия Закона, чтобы ввезти в Украину автомобиль с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. Эти платежи временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства;
  • сервисные центры МВД напоминают, что в период военного положения центры работают в безопасных регионах и предоставляют большинство услуг. Граждане могут обменять/восстановить водительское удостоверение.

Оформить автогражданку онлайн на Finance.ua

По материалам: Espreso.tv
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.