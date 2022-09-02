Украинцы все больше импортируют авто: стоимость подержанных машин из-за границы — Finance.ua

Украинцы все больше импортируют авто: стоимость подержанных машин из-за границы Сегодня 21:09 — Технологии&Авто

Украинцы все больше импортируют авто: стоимость подержанных машин из-за границы

Во время действия так называемой нулевой растаможки было установлено сразу несколько рекордов по импорту подержанных автомобилей из-за рубежа. Основной из них — количество легковых автомобилей с пробегом, которые привезли украинцы. Об этом пишет Институт исследований авторынка, ссылаясь на статистику Государственной таможенной службы.

После отмены возможности ввоза автомобилей без уплаты таможенных платежей импорт существенно «просел», а эксперты прогнозировали дальнейшее снижение показателей. Однако, как свидетельствует свежая статистика, рынок все еще жив и даже дает надежду.

В августе прошли таможенное оформление около 18,8 тысяч новых и подержанных легковушек. Среди них подержанных было около 15 тысяч. Для сравнения, в июле 2022 года, в первый месяц после отмены нулевой растаможки, общее количество импортируемых легковушек составило 13,6 тысяч. Подержанными среди них были около половины. То есть, общий прирост импорта между июнем и июлем-2022 составил 38%. Однако если показатели сравнивать с другими месяцами и особенно количественно, картина не выглядит столь оптимистичной.

Так, по сравнению с показателями июня этого года, когда еще действовала нулевая растаможка (более 100 тысяч ввезенных подержанных авто в месяц), это почти в 7 раз меньше. Если сравнивать с августом прошлого 2021 года, который оказался рекордным для украинского авторынка, это в 4 раза меньше. Однако рынок живет и это дает надежду, говорят эксперты Института исследований авторынка.

Сколько платят за авто:

Что касается ценовой структуры легковых автомобилей с пробегом, которые оформили в августе, то большинство авто (45%) стоило менее $6 тысяч. Таких машин импортировали около 8,5 тыс. штук;

автомобилей стоимостью $6-10 тыс. оформили 3990 шт.;

в ценовом диапазоне $10-30 тыс. оказались 4527 шт.;

а автомобилей с ценником свыше $30+ тыс. насчитали всего 1717 шт.

В общем, покупательная способность украинцев остается стабильно низкой и в большинстве своем они нуждаются в машинах доступной ценовой категории.

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