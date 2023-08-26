Украинцы вдвое чаще интересуются объявлениями о подержанных авто, чем до большой войны — OLX — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы вдвое чаще интересуются объявлениями о подержанных авто, чем до большой войны — OLX

Технологии&Авто
14
Украинцы вдвое чаще интересуются объявлениями о подержанных авто, чем до большой войны — OLX
Украинцы вдвое чаще интересуются объявлениями о подержанных авто, чем до большой войны — OLX
Полномасштабное вторжение россии повлекло за собой рост интереса к объявлениям о подержанных авто на площадке OLX вдвое. Количество объявлений о продаже авто из Польши выросло в 17 раз.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные маркетплейса.
Полномасштабное вторжение ощутимо изменило спрос на подержанные автомобили, сообщили в компании. Если в июле 2021 года на одно объявление о подержанном легковом автомобиле на OLX отзывались около четырех пользователей, то уже в 2023 году этот показатель вырос до восьми человек. В июле 2022 года у объявления в среднем было семь откликов.

Где больше всего объявлений

Наибольшее количество объявлений о продаже подержанных автомобилей за последние три года размещали в Киевской области (44 295 в июле 2023). По сравнению с июлем 2021 года показатель вырос более чем в шесть раз.
Читайте также
Среди лидеров по размещению объявлений в июле 2023 года Днепропетровская (25 091), Львовская (2117 421) и Одесская области (15 450).

Автомобили из-за границы

Украинский авторынок в июле 2023 года значительно пополнили автомобили, привезенные из-за границы. В частности, по сравнению с показателями этого же периода до полномасштабного вторжения на продажу выставили в 4,6 раза больше автомобилей из Германии (9 500), в 17 раз больше — из Польши (6 500) и в 6,7 раза — из США (16) 000).
Место для вашей рекламы
Согласно данным платформы, в настоящее время импорт машин составляет 15% украинского рынка.
Самые популярные категории транспорта среди пользователей последние два года неизменны: легковые автомобили, автобусы и грузовые автомобили.

Средняя цена подержанных автомобилей, которыми интересуются украинцы

Чаще всего на маркетплейсе ищут подержанные автомобили, произведенные между 2005 и 2010 годами. Средняя цена за такой подержанный автомобиль достигает $5 100.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.