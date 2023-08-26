Украинцы вдвое чаще интересуются объявлениями о подержанных авто, чем до большой войны — OLX
Полномасштабное вторжение россии повлекло за собой рост интереса к объявлениям о подержанных авто на площадке OLX вдвое. Количество объявлений о продаже авто из Польши выросло в 17 раз.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные маркетплейса.
Полномасштабное вторжение ощутимо изменило спрос на подержанные автомобили, сообщили в компании. Если в июле 2021 года на одно объявление о подержанном легковом автомобиле на OLX отзывались около четырех пользователей, то уже в 2023 году этот показатель вырос до восьми человек. В июле 2022 года у объявления в среднем было семь откликов.
Где больше всего объявлений
Наибольшее количество объявлений о продаже подержанных автомобилей за последние три года размещали в Киевской области (44 295 в июле 2023). По сравнению с июлем 2021 года показатель вырос более чем в шесть раз.
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Среди лидеров по размещению объявлений в июле 2023 года Днепропетровская (25 091), Львовская (2117 421) и Одесская области (15 450).
Автомобили из-за границы
Украинский авторынок в июле 2023 года значительно пополнили автомобили, привезенные из-за границы. В частности, по сравнению с показателями этого же периода до полномасштабного вторжения на продажу выставили в 4,6 раза больше автомобилей из Германии (9 500), в 17 раз больше — из Польши (6 500) и в 6,7 раза — из США (16) 000).
Согласно данным платформы, в настоящее время импорт машин составляет 15% украинского рынка.
Самые популярные категории транспорта среди пользователей последние два года неизменны: легковые автомобили, автобусы и грузовые автомобили.
Средняя цена подержанных автомобилей, которыми интересуются украинцы
Чаще всего на маркетплейсе ищут подержанные автомобили, произведенные между 2005 и 2010 годами. Средняя цена за такой подержанный автомобиль достигает $5 100.
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