Украинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значит — Finance.ua

«Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен», — говорится в сообщении
Ермак отметил, что решение будет обнародовано 19 апреля. По его словам, теперь украинцы, находившиеся в США на 11 апреля, смогут воспользоваться программой.
Напомним, статус временной защиты в США разрешает жить в США сроком до 18 месяцев, а также дает право на подачу документов на разрешение на трудоустройство.
Ранее также сообщалось, что США заявляли о готовности принять до 100 тысяч украинцев, спасающихся от войны. При этом количество прибывающих в США украинцев относительно невелико по сравнению с 3,8 миллиона жителей Украины, принятых странами Европы после вторжения рф.
Справка Finance.ua:
шведско-украинская IT-компания Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для жителей Швеции, желающих пригласить семьи украинских беженцев пожить в своих квартирах и домах;
Япония утвердила нормы выплат украинским беженцам. Страна будет выплачивать эвакуированным из Украины до 570 гривен в день. Отдельно правительство Японии возьмет на себя медицинские расходы и уроки японского языка, а также поможет в поиске работы;
информационный портал о Чехии составил для беженцев из Украины список полезных сайтов, где публикуются объявления о работе в стране.