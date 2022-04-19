Украинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значит — Finance.ua

Украинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значит

Сегодня 13:30 — Личные финансы

Украинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значит

Украинцы в США смогут получить статус временной поддержки, позволяющий находиться на территории страны до 18 месяцев и работать.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак

«Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен», — говорится в сообщении

Ермак отметил, что решение будет обнародовано 19 апреля. По его словам, теперь украинцы, находившиеся в США на 11 апреля, смогут воспользоваться программой.

Напомним, статус временной защиты в США разрешает жить в США сроком до 18 месяцев, а также дает право на подачу документов на разрешение на трудоустройство.

Ранее также сообщалось, что США заявляли о готовности принять до 100 тысяч украинцев, спасающихся от войны. При этом количество прибывающих в США украинцев относительно невелико по сравнению с 3,8 миллиона жителей Украины, принятых странами Европы после вторжения рф.

Справка Finance.ua:

шведско-украинская IT-компания Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для жителей Швеции, желающих пригласить семьи украинских беженцев пожить в своих квартирах и домах;

Япония утвердила нормы выплат украинским беженцам. Страна будет выплачивать эвакуированным из Украины до 570 гривен в день. Отдельно правительство Японии возьмет на себя медицинские расходы и уроки японского языка, а также поможет в поиске работы;



информационный портал о Чехии составил для беженцев из Украины список полезных сайтов, где публикуются объявления о работе в стране.

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