Украинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значит — Finance.ua
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Украинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значит

Сегодня 13:30Личные финансы
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Украинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значитУкраинцы в США могут получить статус временной защиты: что это значит
Украинцы в США смогут получить статус временной поддержки, позволяющий находиться на территории страны до 18 месяцев и работать.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен», — говорится в сообщении
Ермак отметил, что решение будет обнародовано 19 апреля. По его словам, теперь украинцы, находившиеся в США на 11 апреля, смогут воспользоваться программой.
Напомним, статус временной защиты в США разрешает жить в США сроком до 18 месяцев, а также дает право на подачу документов на разрешение на трудоустройство.
Ранее также сообщалось, что США заявляли о готовности принять до 100 тысяч украинцев, спасающихся от войны. При этом количество прибывающих в США украинцев относительно невелико по сравнению с 3,8 миллиона жителей Украины, принятых странами Европы после вторжения рф.

Справка Finance.ua:

  • шведско-украинская IT-компания Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для жителей Швеции, желающих пригласить семьи украинских беженцев пожить в своих квартирах и домах;
  • Япония утвердила нормы выплат украинским беженцам. Страна будет выплачивать эвакуированным из Украины до 570 гривен в день. Отдельно правительство Японии возьмет на себя медицинские расходы и уроки японского языка, а также поможет в поиске работы;
  • информационный портал о Чехии составил для беженцев из Украины список полезных сайтов, где публикуются объявления о работе в стране.

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По материалам: УНІАН
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