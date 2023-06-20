Украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения на Родину после войны — Finance.ua

Украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения на Родину после войны Сегодня 19:02 — Личные финансы

Украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения на Родину после войны

Среди факторов, наиболее мотивирующих возвращаться в Украину после окончания войны, украинцы в Польше указывают на цивилизационный и безопасностный выбор государства — ожидаемое членство Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования « Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы », проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Также вторым важным мотивом является экономический — повышение уровня зарплат и улучшение условий труда (54%). Причем этот фактор более значим именно для трудовых мигрантов из Украины — тех, кто выехал в Польшу до полномасштабной российской агрессии, чем для военных беженцев (57% против 48%).

«Это можно объяснить тем, что для большинства предвоенных мигрантов из Украины именно возможность лучших заработков и стабильной жизни была главным мотивом выезда в Польшу. В отличие от них военные беженцы приехали в Польшу вынужденно. Многие из них говорят, что в Украине у них была удовлетворительная жизнь и они не собирались эмигрировать», — рассказывает руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

А именно для военных беженцев возможность воссоединения с семьей, которая осталась в Украине, является одним из значимых мотивов возвращения домой — к этому стремятся 57% украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения. В целом, для 48% граждан Украины в Польше возможность воссоединения с семьей является мотивом вернуться на Родину.

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Каждый пятый украинец в Польше утверждает, что предоставление государственной помощи в восстановлении и возвращении жилья может побудить его вернуться на Родину.

Среди других факторов — осуществление ряда реформ в Украине (в области здравоохранения и образования, в системе судопроизводства). Еще для 16% таким мотивом может быть содействие открытию и ведению бизнеса в Украине.

Эксперты также спросили, что стимулирует и мешает украинцам остаться в Польше на более длительный период.

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Среди основных причин привлекательности Польши граждане Украины называют прежде всего социально-культурные факторы:

наличие друзей и знакомых в Польше (40%);

доброжелательное отношение со стороны поляков (37%);

культурная близость (34%);

языковая близость (28%).

Далее следуют экономические факторы: возможность трудоустройства (27%) и нетребовательные процедуры легализации пребывания и трудоустройства в Польше (22%).

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Главным фактором, который мешает гражданам Украины оставаться в Польше, прежде всего, переживания за судьбу своих близких в Украине (41%), а также экономические факторы, в частности отсутствие достаточных средств к существованию (27%) и трудности с трудоустройством (24%). Из-за плохого знания польского языка Польшу могут покинуть 25% военных беженцев и 10% довоенных мигрантов.

Исследование показало, что, несмотря на то, что большинство трудоспособных искателей убежища нашли работу в Польше (78%), почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе (62%). Из них каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.

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