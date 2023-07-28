Украинцы в Польше могут получить 65 тыс. грн пособия: кому выплатят средства — Finance.ua

Украинцы в Польше могут получить 65 тыс. грн пособия: кому выплатят средства Сегодня 11:01 — Личные финансы

Украинцы в Польше могут получить 65 тыс. грн пособия: кому выплатят средства

Украинцы в Польше могут получить от 1000 до 7300 злотых (8950−65 334 грн) на проведение ремонтных работ. Денежные средства можно получить в рамках программы от фонда Habitat for Humanity Poland.

В настоящее время идет первый набор заявок на получение пособия в 2023 году. Об этом говорится в материале ukrainian in poland

На получение финансового пособия могут претендовать:

украинцы, которые имеют статус UKR и самостоятельно арендуют жилье в Польше;

польские владельцы квартир, которые сдают свое жилье украинцам со статусом UKR.

На полученные средства можно будет приобрести все необходимое для проведения ремонтных работ. Все зависит от того, на каких условиях проживают украинские беженцы и что им нужно.

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За полученные средства можно:

приобрести электричество или сантехнику;

поменять окна и межкомнатные двери;

поменять пол;

отремонтировать вентиляцию;

сделать ремонт стен.

Но это далеко не все возможности, которыми можно воспользоваться на выделенные средства. Если деньги нужны для других целей, связанных с ремонтом, нужно указать это в анкете.

Как оформить пособие

загрузите договор на проведение ремонта;

распечатайте и заполните его;

заполните специальную форму по ссылке.

В анкете нужно будет указать, какой ремонт планируете проводить, в каком воеводстве проживаете, а также указать контактные данные. Последний день для подачи заявок — 31 июля.

Результаты будут объявлены 7 августа. В случае, если у вас возникнут вопросы, касающиеся финансового пособия, можно позвонить на номер: +48 799 351 115.

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Обозреватель По материалам:

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