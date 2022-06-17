Украинцы в оккупации могут получить статус безработного онлайн: инструкция (инфографика) — Finance.ua

Украинцы в оккупации могут получить статус безработного онлайн: инструкция (инфографика)

Сегодня 19:05 — Личные финансы

Украинцы в оккупации могут получить статус безработного онлайн: инструкция (инфографика)

Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут получить или восстановить статус безработного дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Лицо, находящееся на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, может получить или восстановить статус безработного и право на государственную помощь, обратившись в Центр занятости в режиме онлайн.

Как это сделать:

подать заявление в электронной форме через Дію;

заполнить онлайн-анкету;

воспользоваться чат-ботом;

отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua. В теме письма «регистрация + ФИО». Пакет документов: сфотографированное заполненное заявление; сфотографированные документы (паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины; справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; трудовая книжка; документ об образовании);

обратиться на горячую линию: 0800509966.

Статус безработного предоставляется лицу со дня регистрации в Центре занятости, а помощь назначается с первого дня предоставления соответствующего статуса.

«Предоставление статуса безработного внутренне перемещенным лицам, а также лицам, находящимся на ВОТ или на территории, где идут боевые действия, — при условии, что люди не имеют документов, необходимых для регистрации их как безработных и/или документального подтверждения страхового стажа, трудовой деятельности, заработной платы (дохода, денежного довольствия) — осуществляется на основании сведений, имеющихся в государственных реестрах, информационных системах и базах», — отмечают в министерстве.

Инфографика: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Справка Finance.ua:

на период действия военного положения украинцы могут работать до 12 часов;

с начала войны в Украине статус зарегистрированного безработного приобрели 154 тысячи украинцев;

20 мая в приложении и на портале «Дія» была запущена услуга по оформлению статуса безработного и получению ежемесячной помощи.



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