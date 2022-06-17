Украинцы в оккупации могут получить статус безработного онлайн: инструкция (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы в оккупации могут получить статус безработного онлайн: инструкция (инфографика)

Сегодня 19:05Личные финансы
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Украинцы в оккупации могут получить статус безработного онлайн: инструкция (инфографика)Украинцы в оккупации могут получить статус безработного онлайн: инструкция (инфографика)
Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут получить или восстановить статус безработного дистанционно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Лицо, находящееся на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, может получить или восстановить статус безработного и право на государственную помощь, обратившись в Центр занятости в режиме онлайн.

Как это сделать:

  • подать заявление в электронной форме через Дію;
  • заполнить онлайн-анкету;
  • воспользоваться чат-ботом;
  • отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua. В теме письма «регистрация + ФИО». Пакет документов: сфотографированное заполненное заявление; сфотографированные документы (паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины; справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; трудовая книжка; документ об образовании);
  • обратиться на горячую линию: 0800509966.
Статус безработного предоставляется лицу со дня регистрации в Центре занятости, а помощь назначается с первого дня предоставления соответствующего статуса.
«Предоставление статуса безработного внутренне перемещенным лицам, а также лицам, находящимся на ВОТ или на территории, где идут боевые действия, — при условии, что люди не имеют документов, необходимых для регистрации их как безработных и/или документального подтверждения страхового стажа, трудовой деятельности, заработной платы (дохода, денежного довольствия) — осуществляется на основании сведений, имеющихся в государственных реестрах, информационных системах и базах», — отмечают в министерстве.
Инфографика: Министерство по&nbsp;вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инфографика: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Справка Finance.ua:

  • на период действия военного положения украинцы могут работать до 12 часов;
  • с начала войны в Украине статус зарегистрированного безработного приобрели 154 тысячи украинцев;
  • 20 мая в приложении и на портале «Дія» была запущена услуга по оформлению статуса безработного и получению ежемесячной помощи.
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По материалам: Finance.ua
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