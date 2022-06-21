Украинцы в 4 раза больше потратили на топливо и реже снимали наличные деньги — UPC — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы в 4 раза больше потратили на топливо и реже снимали наличные деньги — UPC

Сегодня 15:33Личные финансы
155
Украинцы в 4 раза больше потратили на топливо и реже снимали наличные деньги — UPCУкраинцы в 4 раза больше потратили на топливо и реже снимали наличные деньги — UPC
Общее количество транзакций по картам в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 14%, а денежные объемы увеличились на 9,4%.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на данные Украинского процессингового центра (UPC), обслуживающего карточные операции 19 банков.
Общее количество покупок картой в POS-терминалах уменьшилось на 11,9% и составляло в среднем 9 транзакций на одну активную карту за май 2022 года.
За май месяц наблюдается увеличение денежных объемов оплат картой. Держатели карт потратили на 27,4% больше. Средняя сумма чека за год увеличилась на 45% и равна 690 грн.
Инфографика: UPC Инфографика: UPC
Количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось (-40,7%) и составляет одну транзакцию в месяц. Объемы АТМ-транзакций уменьшились на 13,8%, а средняя сумма чека увеличилась на 45% и равнялась 4 776 грн.

Валютные карты: что предлагают украинские банки 💳

Количество операций снятия наличных денег в отделениях банка уменьшилось на 10,6%, а объемы транзакций — на 22,4%.
За май текущего года по сравнению с тем же периодом 2021 года количество оплат в интернете уменьшилось на 11,4%, а их объемы увеличились на 9,1%. Средняя сумма чека составляла 2 244 грн, что на 23,2% больше, чем в прошлом году.
Украинцы в 4 раза больше потратили на топливо и реже снимали наличные деньги — UPC

На что тратили средства

Чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили за видеоигры.
Заметим, что украинцы в 4 раза больше потратили на топливо по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Значительно меньше тратили на услуги курьеров, заказы готовой пищи, магазины косметики, авиа и т.д. билеты, такси и магазины одежды.
За май 2022 отмечается значительное уменьшение активности держателей карт на фоне увеличения денежных объемов платежей.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать нужный именно вам «пластик».
Посмотреть варианты
По материалам: Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.