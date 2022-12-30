Украинцы в 2022 году увеличили рынок труда в ЕС на 0,5-2% — Finance.ua

Украинцы в 2022 году увеличили рынок труда в ЕС на 0,5-2%
К концу 2022 года украинские переселенцы в Европе увеличат рынок рабочей силы в ЕС на 0,5-0,6%. В Эстонии, Польше и Чехии рост составит 2%.
Такие данные на дискуссии «Как украинская экономика пережила 2022 год» в Центре экономической стратегии привела Анна Сахно из ЦЭС.
Женщины с детьми составляют абсолютное большинство всех переселенцев в Европу, например в Польше их 90%.
С 1 сентября европейские школы и детсады приняли на обучение 2,25 млн украинских детей — это примерно 43% малышей в Украине. Для сравнения Анна Сахно напомнила, что в прошлом году в школах и детских садах в общей сложности было зарегистрировано 5,4 млн детей.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
Напомним, согласно опросу миграционной платформы EWL, около половины украинских беженцев, работающих в Германии и Польше, планируют остаться в этих странах и после войны хотя бы на год.
Согласно результатам, средний возраст украинцев, которые вышли на работу в Германии — 37 лет, а в Польше — 39 лет. По мнению экспертов, это свидетельствует о высокой доле профессионально сформированных людей, имеющих опыт и хорошую квалификацию. Более половины опрошенных сказали, что имеют высшее образование, а почти 20% работали за границей раньше.
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