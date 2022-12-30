Украинцы в 2022 году увеличили рынок труда в ЕС на 0,5-2% — Finance.ua

Украинцы в 2022 году увеличили рынок труда в ЕС на 0,5-2% Сегодня 13:10 — Личные финансы

Украинцы в 2022 году увеличили рынок труда в ЕС на 0,5-2%

К концу 2022 года украинские переселенцы в Европе увеличат рынок рабочей силы в ЕС на 0,5-0,6%. В Эстонии, Польше и Чехии рост составит 2%.

Такие данные на дискуссии «Как украинская экономика пережила 2022 год» в Центре экономической стратегии привела Анна Сахно из ЦЭС.

Женщины с детьми составляют абсолютное большинство всех переселенцев в Европу, например в Польше их 90%.

С 1 сентября европейские школы и детсады приняли на обучение 2,25 млн украинских детей — это примерно 43% малышей в Украине. Для сравнения Анна Сахно напомнила, что в прошлом году в школах и детских садах в общей сложности было зарегистрировано 5,4 млн детей.

Напомним, согласно опросу миграционной платформы EWL, около половины украинских беженцев, работающих в Германии и Польше, планируют остаться в этих странах и после войны хотя бы на год.

Согласно результатам, средний возраст украинцев, которые вышли на работу в Германии — 37 лет, а в Польше — 39 лет. По мнению экспертов, это свидетельствует о высокой доле профессионально сформированных людей, имеющих опыт и хорошую квалификацию. Более половины опрошенных сказали, что имеют высшее образование, а почти 20% работали за границей раньше.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.