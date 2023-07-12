Украинцы уже подали сотни заявлений для работы на госслужбе после деоккупации Крыма и Донбасса — Finance.ua

Украинцы уже подали сотни заявлений для работы на госслужбе после деоккупации Крыма и Донбасса Сегодня 06:56

За первую неделю работы системы «Резерв для государственной службы на деоккупированных территориях» подано около 350 заявлений от граждан.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

«За первую неделю на платформе зарегистрировалось почти 350 человек, и эта цифра постоянно растет. По состоянию на сегодняшний день уже проработаны более трехсот анкет, то есть эти люди уже зачислены в резерв», — говорится в сообщении пресс-службы министерства по результатам совещания по кадровому резерву.

Отмечается, что около 80% заявителей выбирают Крым как желаемое место работы, однако отмечают и другие области: Запорожскую, Донецкую и Луганскую.

«Помимо восстановления органов государственной власти, важно также предоставление медицинских услуг на освобожденных территориях. В настоящее время Минздрав дорабатывает электронный реестр медработников, готовых там работать», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вызовы, возникшие после деоккупации, будут касаться и сферы образования.

«Очевидно, что Украина никогда не признает дипломы оккупантов, подчеркнула Ирина Верещук. В то же время чиновница поручила МОН наработать четкий алгоритм признания профессиональной квалификации лиц, вынужденных учиться и получать образование в оккупации», — отмечают в Минреинтеграции.

Економічна Правда По материалам:

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