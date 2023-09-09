Украинцы уже не первые по приросту иностранцев в Польше: кто конкурирует за работу — Finance.ua

Украинцы уже не первые по приросту иностранцев в Польше: кто конкурирует за работу Сегодня 18:00 — Личные финансы

Украинцы уже не первые по приросту иностранцев в Польше: кто конкурирует за работу

На конец июля, по данным ZUS (управление социального страхования Польши), официально трудоустроены 1,1 млн иностранных рабочих, что составляет 6,5% от всех работающих в стране. Это на 40,2 тыс. больше, чем в январе 2023 года, и почти на 73 тыс. больше, чем в 2022 году.

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре Gremi Personal.

Сегодня рынок трудоустройства в Польше, кроме украинцев наполняют граждане:

беларуси (122,7 тыс.),

Грузии (27,4 тыс.),

Индии (18,6 тыс.),

Молдовы (14,7 тыс.)

и таких удаленных от Европы стран, как Филиппины или Непал.

За последние два года их количество в реестрах ZUS выросло более чем вдвое.

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Конечно, украинцы все еще остаются самой большой группой иностранцев, работающих в Польше, но их доля уменьшается с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом. В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс., а это всего на 13,3 тыс. человек больше, чем в 2022 году, когда Польша приняла самое большое количество украинцев.

В агентстве рассказывают, что с 2022 года стали привлекать больше людей из Азии и Южной Америки, на которых пока не распространяется упрощенная процедура, облегчающая и ускоряющая трудоустройство. Из-за нехватки рабочей силы в Польше очень страдают такие отрасли, как строительство и промышленность, особенно пищевая, сельское хозяйство и гостинично-ресторанный бизнес.

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Несмотря на то, что относительно легко получить разрешение на работу, достаточно большой процент отказов в визе, например, в странах Центральной Азии он составляет не менее 20%. Поэтому украинцы и жители стран с упрощенной системой доступа к рынку труда Польши (Украина, беларусь, Молдова и т. п. ), конечно, будут еще преобладать, и за работника из этих стран уже ощущается конкуренция между странами Западной Европы, где есть большой дефицит рабочей силы.

Для украинского рабочего это хорошо, потому что конкуренция провоцирует рост зарплат для работников. Но также мы считаем, что тренд на жителей Азии и Америки будет неизбежно расти.

«Мы наблюдаем, как Польша наполняется разными национальностями и с такой динамикой через 8—10 лет станет похожей на Германию или Великобританию, в чьи экономики стекаются люди со всего мира. Только в нашем агентстве работает более 14 национальностей, начиная с Филиппин, заканчивая Алжиром. Это очень хороший знак для послевоенной Украины, куда не только будут возвращаться украинцы, но и куда мы непременно планируем привлекать граждан разных государств для ее восстановления и развития», — говорит Евгений Кириченко, основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Он добавляет, что, несмотря на многонациональную структуру рынка трудоустройства, польские работодатели предпочитают украинцев. Они отмечают их трудолюбие, способность к быстрой адаптации в новой языковой и культурной среде, готовность учиться новым профессиям в любом возрасте.

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