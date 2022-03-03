Украинцы, утратившие возможность работать из-за войны, получат денежную помощь, — Зеленский

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Каждый украинец, который из-за войны потерял возможность работать, получит по 6,5 тысячи гривен помощи.

Об этом в своем видеообращении 3 марта сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас. Из-за войны. Там, где боевые действия. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин, у которого Россия отняла возможность работать, получит по 6,5 тысячи гривен без всяких условий», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от государства все необходимое. Президент заверил, что гуманитарные грузы уже в пути.

«Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста. Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированных пенсий. Как это должно быть по закону. С первого марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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