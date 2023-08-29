Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в «Укрэнерго» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в «Укрэнерго»

Энергетика
63
Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в «Укрэнерго»
Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в «Укрэнерго»
В украинской энергосистеме 28 августа зафиксировали новый летний рекорд — вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 числа на 1,2%.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Это очень высокий показатель, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по производству электроэнергии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для стабилизации и покрытия спроса «Укрэнерго» обратилось за аварийной помощью к Польше и Румынии. Импорт тока из энергосистем этих стран продолжался с 19:00 до 22:00, а общий объем составил 1200 МВт·ч.
«Аварийная помощь — это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировку энергосистемы, которая не требует отключения потребителей», — отметили в «Укрэнерго».

Читайте также: Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

В то же время после аварийного ремонта снова заработали два энергоблока тепловых электростанций, а в аварийный ремонт выведен один. Количество блоков электростанций в работе ограничено, поэтому украинская энергосистема пока не может производить достаточное количество электроэнергии на фоне растущего потребления.
«Продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, в плановых ремонтах — часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы», — добавили в «Укрэнерго».

Как украинцам ограничить использование электроэнергии и помочь энергосистеме

Отметим, что украинцам нужно пытаться ограничить использование электроэнергии. Для этого, в частности, необходимо:
  • ограничить использование кондиционеров;
  • при охлаждении помещения выставлять температуру не ниже 23 градусов;
  • мощные устройства, такие как стиральная машина, бойлер, использовать в ночное время или использовать их поочередно, чтобы распределить нагрузку;
  • уменьшить пользование электрочайниками (важно набирать воды в чайник столько, сколько это нужно для приготовления чая в этот момент) и утюгом.
Этими приборами не следует пользоваться в период с 16:00 до 23:00.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.