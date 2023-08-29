Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в «Укрэнерго» — Finance.ua

Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в «Укрэнерго» Сегодня 20:36 — Энергетика

Украинцы установили новый летний максимум потребления электричества: что говорят в «Укрэнерго»

В украинской энергосистеме 28 августа зафиксировали новый летний рекорд — вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 числа на 1,2%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Это очень высокий показатель, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по производству электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации и покрытия спроса «Укрэнерго» обратилось за аварийной помощью к Польше и Румынии. Импорт тока из энергосистем этих стран продолжался с 19:00 до 22:00, а общий объем составил 1200 МВт·ч.

«Аварийная помощь — это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировку энергосистемы, которая не требует отключения потребителей», — отметили в «Укрэнерго».

В то же время после аварийного ремонта снова заработали два энергоблока тепловых электростанций, а в аварийный ремонт выведен один. Количество блоков электростанций в работе ограничено, поэтому украинская энергосистема пока не может производить достаточное количество электроэнергии на фоне растущего потребления.

«Продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, в плановых ремонтах — часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы», — добавили в «Укрэнерго».

Как украинцам ограничить использование электроэнергии и помочь энергосистеме

Отметим, что украинцам нужно пытаться ограничить использование электроэнергии. Для этого, в частности, необходимо:

ограничить использование кондиционеров;

при охлаждении помещения выставлять температуру не ниже 23 градусов;

мощные устройства, такие как стиральная машина, бойлер, использовать в ночное время или использовать их поочередно, чтобы распределить нагрузку;

уменьшить пользование электрочайниками (важно набирать воды в чайник столько, сколько это нужно для приготовления чая в этот момент) и утюгом.

Этими приборами не следует пользоваться в период с 16:00 до 23:00.

Фокус По материалам:

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