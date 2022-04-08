Украинцы укрепляют гривну, но есть и тревожный прогноз по курсу доллара — Finance.ua
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Украинцы укрепляют гривну, но есть и тревожный прогноз по курсу доллара

Сегодня 16:02Валюта
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Продолжающийся последнее время тренд к укреплению гривны связан с тем, что в марте украинцы больше продавали валюту, чем покупали, отмечает аналитик Андрей Гойлов.
Да, в марте украинцы продали валюты на $350 млн больше, чем купили, рассказал эксперт со ссылкой на данные Нацбанка.
Однако эксперт считает, что украинской нацвалюте угрожает обратная тенденция.
«К ослаблению курса гривны может привести „скрытая“ эмиссия из-за возросших соцвыплат на фоне падения доходов госбюджета. Это приведет к ускорению инфляции в сентябре этого года», — полагает Гойлов.
Среди других касающихся Украины финансовых новостей Гойлов обратил внимание, что на международных финансовых рынках продолжается восстановительный рост стоимости украинских ценных бумаг. Курс евробондов Украины с погашением в сентябре 2022 года на данный момент поднялся к уровню в 62% от номинала.
«Украина по-прежнему намерена погашать и обслуживать эти бумаги, чтобы сохранить право доступа к международному долговому рынку. Об этом ранее заявил министр финансов Сергей Марченко. По оценке Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2022 году сократится на 20%», — отметил эксперт.

Валютные операции: что доступно украинцам во время войны

Он также отметил, что в ранее Министерство финансов привлекло в госбюджет 5,57 млрд грн от размещений «военных» облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Участники аукциона приобрели бумаг в гривне со сроком погашения 6 месяцев по ставке 10% на сумму 740 млн грн, а на сумму 223 млн грн удалось продать ОВГЗ со сроками погашения в 1 и 3 года и по ставке 11%. Номинированных в евро ОВГЗ было продано на сумму €143 млн (8 месяцев, ставка 2,5%).
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По материалам: Судебно-юридична газета
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