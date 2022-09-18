«Украинцы уезжают»: правительство Польши назвало количество украинских беженцев в стране — Finance.ua

«Украинцы уезжают»: правительство Польши назвало количество украинских беженцев в стране Сегодня 22:04

По данным правительства Польши, в настоящее время в этой стране проживает около 1,3 миллиона беженцев из Украины. «Согласно статистике, в последнее время все больше людей возвращается в Украину, они покидают Польшу», — заявил замминистра внутренних дел Павел Сефернакер в среду «Польскому радио», пишет uamedia.eu.

В то же время власти наблюдают внутреннюю миграцию украинцев в пределах Польши.

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Сефернакер сказал, что около 600 000 украинских беженцев трудоспособного возраста получили личный идентификационный номер, облегчающий общение с властью и государственной системой здравоохранения в Польше. Более 400 тысяч человек из этой группы уже нашли легальную работу.

В течение нескольких месяцев после начала войны россии против Украины Польша приняла очень большое количество беженцев. В июне премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил о более чем двух миллионах людей, нашедших защиту в этой стране.

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