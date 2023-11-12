Украинцы стали меньше покупать прицепы для «фур»: какие марки полуприцепов самые популярные — Finance.ua
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Украинцы стали меньше покупать прицепы для «фур»: какие марки полуприцепов самые популярные

Технологии&Авто
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Как и в продажах седельных тягачей, в октябре активность рынка в сегменте полуприцепов снизилась. За месяц украинцы приобрели 2,9 тысяч новых и подержанных полуприцепов. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, и на 3% меньше, чем в сентябре-2023. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
По итогам октября 49,1% всех полуприцепов купили на внутреннем рынке (1,4 тыс. сделок). Из-за границы привезли 1,2 тыс. подержанных полуприцепов, что составило 40,9% от общего количества.
Наибольший спрос наблюдался на внутреннем рынке в октябре на полуприцепы-самосвалы. Таких приобрели 21,6% или 303 шт. количественно. Также достаточно популярны контейнеровозы (13,4%, 189 шт.) и тентованные бортовые полуприцепы (11,8%, 166 шт.).
В «пятерку» попали также тентованные (9%, 127 шт.) и бортовые полуприцепы (8,6%, 121 шт.).
Самые популярные производители б/у полуприцепов на внутреннем рынке, октябрь 2023:
  1. Schmitz — 292 шт.
  2. Krone — 172 шт.
  3. Koegel — 134 шт.
  4. Schwarzmueller — 75 шт.
  5. Wielton — 45 шт.
  6. Bodex — 38 шт.
  7. Fruehauf — 3 шт.
  8. Trailor — 28 шт.
  9. Van Hool — 21 шт.
  10. Stas — 21 шт.
Новыми приобрели 9,9% полуприцепов (287 шт.). Из них 31 изготовили в Украине, а остальные 256 шт. были импортированы новыми из-за рубежа.
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По материалам:
MMR
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