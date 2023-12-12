Украинцы стали есть больше мяса птицы и говядины и меньше свинины, — Минагрополитики — Finance.ua
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Украинцы стали есть больше мяса птицы и говядины и меньше свинины, — Минагрополитики

Мир
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В 2023 году украинцы стали больше потреблять мяса птицы и говядины, чем в прошлом, при этом потребление свинины уменьшилось.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Так, в 2023 году украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека.
В прошлом году эти показатели составляли 26,2 кг и 7 кг соответственно.
При этом потребление свинины уменьшилось, в 2023 году украинцы потребляли 19,8 кг свинины в год, тогда как в 2022 году — 20,3 кг.
В соответствии с потреблением, увеличилось и производство мяса птицы на 32 тыс. тонн до 1,285 млн тонн и говядины — на 4 тыс. тонн до 272 тыс. тонн.
«Наращивание собственного производства позволило уменьшить количество импорта обоих видов мяса на 19 тыс. тонн. Мяса птицы было импортировано на 17 тыс. тонн меньше — 61 тыс. тонн, а говядины на 2 тыс. тонн меньше — 5 тыс. тонн. Снизился также импорт свинины с 74 тыс. тонн до 41 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
В общем, потребление свинины, говядины и мяса птицы возросло с 54,1 кг в 2022 году до 54,7 кг в 2023 году.
По материалам:
Українські Новини
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