Украинцы стали чаще покупать «Зеленую карту» - МТСБУ — Finance.ua

Украинцы стали чаще покупать «Зеленую карту» - МТСБУ

Сегодня 08:32 — Страхование

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования «Зеленая карта», заключенным компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-феврале 2022 году увеличились на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 422,7 млн грн.

Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров «Зеленая карта» за этот период возросло на 90,2% — до 186,3 тыс.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, сократился на 0,72% — до EUR1,836 млн, тогда как количество оплаченных требований — на 0,24%, до 823.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

«Зеленая карта» — система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. «Зеленая карта» распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования «Зеленая карта» в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

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