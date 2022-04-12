Украинцы стали чаще покупать «Зеленую карту» - МТСБУ — Finance.ua
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Украинцы стали чаще покупать «Зеленую карту» - МТСБУ

Сегодня 08:32Страхование
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Начисленные страховые премии по договорам международного страхования «Зеленая карта», заключенным компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-феврале 2022 году увеличились на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 422,7 млн грн.
Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров «Зеленая карта» за этот период возросло на 90,2% — до 186,3 тыс.
При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, сократился на 0,72% — до EUR1,836 млн, тогда как количество оплаченных требований — на 0,24%, до 823.

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МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.
«Зеленая карта» — система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. «Зеленая карта» распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
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Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования «Зеленая карта» в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам: BIN
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