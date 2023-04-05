Украинцы стали чаще покупать новые грузовики — Finance.ua

Украинцы стали чаще покупать новые грузовики Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

В марте украинцы купили и зарегистрировали 805 новых коммерческих автомобилей. Это самый лучший результат за первый квартал текущего года.

Если сравнивать с прошлогодним показателем, то регистрации в этом сегменте авторынка выросли почти в 8 раз, а относительно февраля — почти на 11%.

Лучше всего в марте продавались грузовики марки Renault — 160 единиц.

Немецкий Mercedes-Benz с результатом 93 авто в мартовском рейтинге марок оказался на втором месте.

На третьем месте сразу две марки: Citroen и Volvo, в зачете которых по 68 машин.

На четвертой строчке рейтинга Scania — 60 ед.

Замыкает «пятерку» рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце Peugeot — 51 ед.

Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 2,2 тыс. новых машин, что почти на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых автомобилей.

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MMR По материалам:

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