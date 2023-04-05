Украинцы стали чаще покупать новые грузовики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы стали чаще покупать новые грузовики

Технологии&Авто
43
В марте украинцы купили и зарегистрировали 805 новых коммерческих автомобилей. Это самый лучший результат за первый квартал текущего года.
Если сравнивать с прошлогодним показателем, то регистрации в этом сегменте авторынка выросли почти в 8 раз, а относительно февраля — почти на 11%.
Лучше всего в марте продавались грузовики марки Renault — 160 единиц.
Немецкий Mercedes-Benz с результатом 93 авто в мартовском рейтинге марок оказался на втором месте.
На третьем месте сразу две марки: Citroen и Volvo, в зачете которых по 68 машин.
На четвертой строчке рейтинга Scania — 60 ед.
Замыкает «пятерку» рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце Peugeot — 51 ед.
Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 2,2 тыс. новых машин, что почти на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее сообщалось, что в марте 2023 украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых автомобилей.
Кстати, если вы попали в непредсказуемую ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее

Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.