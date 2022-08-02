Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц — Finance.ua
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Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц

Валюта
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Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц
Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц
Население Украины в июле 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 068,4 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 159,2 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.
Таким образом, в июле украинцы продолжили продажу валюты, сократив ее по сравнению с июнем (207,3 млн долларов).
Всего с начала 2022 года население продало валюты на 7 542,3 млн долларов и купило на 6 885,4 млн долларов. Чистая продажа составила 656,9 млн долларов.
Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц

Справка Finance.ua:

  • напомним, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению;
  • также Национальный банк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах;
  • как заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, «никаких оснований для валютной паники сейчас нет, ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются».

Что будет с курсом валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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