Украинцы сняли с банковских счетов 35 млрд гривен с начала войны — Finance.ua

Украинцы сняли с банковских счетов 35 млрд гривен с начала войны

Сегодня 15:36 — Валюта

Украинцы с начала военных действий сняли с гривневых счетов 35,5 млрд грн.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

«Избыток ликвидности позволяет банкам беспрепятственно выполнять платежные функции даже в условиях оттока гривны во внебанковское наличное обращение, которое за период с начала военных действий превысило 35,5 млрд грн», — написал Данилишин.

Он добавил, что высокий уровень ликвидности банковской системы обуславливает удержание ставок по межбанковским операциям на уровне нижнего предела ставок по операциям постоянного доступа НБУ (9%) и сокращение спроса банков на кредиты рефинансирования НБУ, предоставляемые по ставке 11% (учетная +1 в. п.).

По словам Данилишина, объем ликвидности банковской системы, размещенный на корсчетах и ​​в депсертификатах НБУ, вырос до почти 200 млрд грн в результате сокращения остатка средств на казначейском счете правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укррудпром

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