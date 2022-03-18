Украинцы сняли с банковских счетов 35 млрд гривен с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинцы сняли с банковских счетов 35 млрд гривен с начала войны

Сегодня 15:36Валюта
63
Украинцы с начала военных действий сняли с гривневых счетов 35,5 млрд грн.
Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
«Избыток ликвидности позволяет банкам беспрепятственно выполнять платежные функции даже в условиях оттока гривны во внебанковское наличное обращение, которое за период с начала военных действий превысило 35,5 млрд грн», — написал Данилишин.
Он добавил, что высокий уровень ликвидности банковской системы обуславливает удержание ставок по межбанковским операциям на уровне нижнего предела ставок по операциям постоянного доступа НБУ (9%) и сокращение спроса банков на кредиты рефинансирования НБУ, предоставляемые по ставке 11% (учетная +1 в. п.).
По словам Данилишина, объем ликвидности банковской системы, размещенный на корсчетах и ​​в депсертификатах НБУ, вырос до почти 200 млрд грн в результате сокращения остатка средств на казначейском счете правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укррудпром
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.