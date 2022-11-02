Украинцы смогут получить паспорт в любом территориальном подразделении ГМС: решение правительства — Finance.ua

Украинцы смогут получить паспорт в любом территориальном подразделении ГМС: решение правительства Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцы смогут получить паспорт в любом территориальном подразделении ГМС: решение правительства

Паспорта, изготовленные, но не полученные из-за временной оккупации или боевых действий, теперь можно забрать в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы или зарубежных дипломатических учреждений.

Как сообщается на правительственном портале, соответствующее постановление было принято 28 октября на заседании правительства.

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«Урегулирован механизм выдачи паспортных документов (паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу), которые были изготовлены, но не получены из-за прекращения работы соответствующих подразделений ГМС в связи с оккупацией или боевыми действиями», — говорится в сообщении.

Теперь завершение процедуры оформления документов может осуществляться другим территориальным подразделением ГМС, чем тем, которое осуществляло прием документов.

Изготовленные паспорта для их выдачи гражданам будут пересылаться от одного территориального подразделения ГМС в другое на территории Украины или в зарубежные дипломатические учреждения.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей;

также правительство изменило стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 г. возросла стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.

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