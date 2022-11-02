Украинцы смогут получить паспорт в любом территориальном подразделении ГМС: решение правительства — Finance.ua

Украинцы смогут получить паспорт в любом территориальном подразделении ГМС: решение правительства
Паспорта, изготовленные, но не полученные из-за временной оккупации или боевых действий, теперь можно забрать в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы или зарубежных дипломатических учреждений.
Как сообщается на правительственном портале, соответствующее постановление было принято 28 октября на заседании правительства.
«Урегулирован механизм выдачи паспортных документов (паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу), которые были изготовлены, но не получены из-за прекращения работы соответствующих подразделений ГМС в связи с оккупацией или боевыми действиями», — говорится в сообщении.
Теперь завершение процедуры оформления документов может осуществляться другим территориальным подразделением ГМС, чем тем, которое осуществляло прием документов.
Изготовленные паспорта для их выдачи гражданам будут пересылаться от одного территориального подразделения ГМС в другое на территории Украины или в зарубежные дипломатические учреждения.
Справка Finance.ua:
- ранее Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей;
- также правительство изменило стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 г. возросла стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.
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