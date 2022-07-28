Украинцы смогут получать информацию о судебных заседаниях и решениях в «Дії» — Finance.ua

Украинцы смогут получать информацию о судебных заседаниях и решениях в «Дії»
В Украине разрешат передачу информации о судебных заседаниях и решениях через приложение «Дія». Рада поддержала соответствующий законопроект во втором чтении.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Изменения были внесены в закон «О судоустройстве и статусе судей». Они предусматривают возможность предоставления информации о суде, рассматривающем дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания с помощью мобильного приложения «Дія».
Также документ вводит норму, согласно которой украинцы смогут получить через «Дію» решение суда в электронной форме.
«Предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее стало известно, что для вынужденных переселенцев усовершенствуют функционал в «Дії». Скоро можно будет сменить местожительство при повторном перемещении.
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