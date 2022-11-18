Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши — Finance.ua
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Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши

Личные финансы
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Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши
Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши
Украинцы теперь смогут обменять водительские права в двух городах Польши — в Варшаве и Гданьске.
Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.
Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине.
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Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины география предоставления услуг расширяется.
Услуга обмена украинского водительского удостоверения стала доступной в Гданьске, а с начала сентября ее предоставляли в Варшаве. За первые два дня выдачи водительских прав в Гданьске услугой успели воспользоваться 17 украинцев.
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Напомним, граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.
Также сообщалось, что в Украине можно будет регистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков. Такая возможность появится с 14 декабря.

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По материалам:
РБК-Україна
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