Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро в латвийских банках — Finance.ua
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Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро в латвийских банках

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С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года (далее — Соглашение).
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Согласно Соглашению граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну на евро. Обменные операции можно будет провести в определенных отделениях AS «Industra Bank» и AS «Rietumu banka» в шести городах Латвии.
Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.
Обмен будет производиться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемого НБУ.
Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS «Industra Bank» и AS «Rietumu banka». Соответствующие обменные операции не предусматривают какой-либо платы или комиссий со стороны латвийских банков.
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По материалам:
Finance.ua
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