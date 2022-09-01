Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро в латвийских банках — Finance.ua

Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро в латвийских банках Сегодня 14:33 — Валюта

С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года (далее — Соглашение).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Согласно Соглашению граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну на евро. Обменные операции можно будет провести в определенных отделениях AS «Industra Bank» AS «Rietumu banka» в шести городах Латвии.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет производиться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемого НБУ.

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