Украинцы смогут обменять наличную гривну еще в одной стране — Finance.ua
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Украинцы смогут обменять наличную гривну еще в одной стране

Личные финансы
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Украинцы смогут обменять наличную гривну еще в одной стране
Украинцы смогут обменять наличную гривну еще в одной стране
С 10 октября 2022 года украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, смогут обменять наличную гривну на евро.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Кто сможет обменять гривну

Граждане Украины, имеющие в Литве официальный статус беженца, смогут обменять наличную гривну на евро.
Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях Šiaulių bankas в крупных городах Литвы: Вильнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда и Тельшяй.

Условия обмена

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.
В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься).
Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.
Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальном вебсайте Банка Литвы.
Комиссия за трансакцию является стандартной и фиксированной комиссией Šiaulių bankas за операцию обмена валюты — 2,5 евро.

Справка Finance.ua

  • программа обмена наличной гривны уже начала работать в Польше, Германии, Бельгии, Швеции, Италии, Нидерландах, Швейцарии и Мальте.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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