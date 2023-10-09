Украинцы скупают импортированные подержанные авто: какие модели выбирают — Finance.ua

Украинцы скупают импортированные подержанные авто: какие модели выбирают Сегодня 20:01 — Личные финансы

Украинцы скупают импортированные подержанные авто: какие модели выбирают

В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс. легковых автомобилей, которые завезли из-за границы.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

По отношению к сентябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44% и дизельным авто — 31%. Доля электромобилей за сентябрь составила 16%, а гибридных авто — 4%.

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По сравнению с предыдущим месяцем доли бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт, в то же время доли электромобилей и гибридов расширились на 1 п.п. каждая.

Лидером сентябрьских регистраций среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 1575 ед.;

Renault Megane — 1299 ед.;

Skoda Octavia — 923 ед.;

Volkswagen Passat — 755 ед.;

Nissan Leaf — 590 ед.;

Audi A4 — 414 ед.;

Volkswagen Touran — 406 ед.;

Tesla Model 3 — 405 ед.;

Volkswagen Tiguan — 401 ед.;

Nissan Qashqai — 398 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

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