Украинцы скупают импортированные подержанные авто: какие модели выбирают — Finance.ua
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Украинцы скупают импортированные подержанные авто: какие модели выбирают

Личные финансы
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Украинцы скупают импортированные подержанные авто: какие модели выбирают
Украинцы скупают импортированные подержанные авто: какие модели выбирают
В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс. легковых автомобилей, которые завезли из-за границы.
Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».
По отношению к сентябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44% и дизельным авто — 31%. Доля электромобилей за сентябрь составила 16%, а гибридных авто — 4%.

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По сравнению с предыдущим месяцем доли бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт, в то же время доли электромобилей и гибридов расширились на 1 п.п. каждая.
Лидером сентябрьских регистраций среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
  • Volkswagen Golf — 1575 ед.;
  • Renault Megane — 1299 ед.;
  • Skoda Octavia — 923 ед.;
  • Volkswagen Passat — 755 ед.;
  • Nissan Leaf — 590 ед.;
  • Audi A4 — 414 ед.;
  • Volkswagen Touran — 406 ед.;
  • Tesla Model 3 — 405 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 401 ед.;
  • Nissan Qashqai — 398 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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По материалам:
Finance.ua
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