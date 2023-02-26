Украинцы рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными — Finance.ua

Украинцы рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными 26.02.2023, 00:38 — Личные финансы

Украинцы рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными

Для 59% украинцев комплектация автомобиля важнее его класса, выяснили в компании Autolist.

Если при покупке автомобиля в дилерском центре не будет желаемой комплектации, то 91% респондентов готовы ждать нужный автомобиль. Из них 73% согласны ждать не больше месяца, а остальные — сколько нужно.

Подавляющее большинство респондентов (98%) владеют автомобилем иностранного производства, а 2% являются владельцами авто, собранных в Украине. Самыми важными функциями для автовладельцев являются «зимний пакет» — подогрев сидений, руля, лобового стекла/зеркал (31%), климат-контроль (30%), система автозапуска (23%) и камера заднего вида (15%).

Также респонденты рассказали, о каких опциях в своих автомобилях они мечтают:

парктроник — 40%;

доводчики дверей — 23%;

дистанционный запуск двигателя — 20%;

ассистент парковки, управляется через мобильное приложение в смартфоне — 10%;

неоновая подсветка контура радиаторной решетки — 6%.

Для 23% украинцев достаточно базовой комплектации, которую предлагает автопроизводитель, а 77% готовы доплачивать за необходимые функции в автомобиле. Из них 37% докупают желаемые функции по отдельности.

Готовы заплатить за дополнительные функции от 50 до 150 тысяч гривен 32% водителей, еще 28% — до 50 тысяч грн, а 19% готовы потратить от 150 до 300 тысяч гривен.

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Avtosota По материалам:

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