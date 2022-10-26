Украинцы приобрели в «Дія» военных облигаций почти на 70 миллионов — Finance.ua

Украинцы приобрели в «Дія» военных облигаций почти на 70 миллионов Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

Украинцы приобрели в «Дія» военных облигаций почти на 70 миллионов

С момента запуска в приложении «Дія» инструмента, позволяющего покупать военные облигации, украинцы приобрели таких ОВГЗ почти на 70 млн гривен.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме

«70 тысяч военных облигаций купили украинцы в „Дія“. Это почти 70 миллионов гривен, работающих на победу Украины. Сейчас в приложении доступны облигации Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Севастополь и Мариуполь», — отметил чиновник.

Федоров напомнил, что, покупая военные облигации в «Дія», украинцы не платят комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу. Такой инструмент помогает поддержать экономику страны, а также получить позже 16% гарантированной прибыли.

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Напомним, с 3 октября в приложении «Дія» доступна новая услуга — покупка военных облигаций. Это ценные бумаги, которые выпускает правительство во время полномасштабного вторжения рф.

Стоимость одной военной облигации стартует от 900 гривен. Они различаются по: датам выплат — сроком до 1,5 года; процентами дохода — от 11% до 16% годовых; названиями в честь временно оккупированных городов и территорий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

Укрінформ По материалам:

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