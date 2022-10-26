Украинцы приобрели в «Дія» военных облигаций почти на 70 миллионов — Finance.ua
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Украинцы приобрели в «Дія» военных облигаций почти на 70 миллионов

Фондовый рынок
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Украинцы приобрели в «Дія» военных облигаций почти на 70 миллионов
Украинцы приобрели в «Дія» военных облигаций почти на 70 миллионов
С момента запуска в приложении «Дія» инструмента, позволяющего покупать военные облигации, украинцы приобрели таких ОВГЗ почти на 70 млн гривен.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.
«70 тысяч военных облигаций купили украинцы в „Дія“. Это почти 70 миллионов гривен, работающих на победу Украины. Сейчас в приложении доступны облигации Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Севастополь и Мариуполь», — отметил чиновник.
Федоров напомнил, что, покупая военные облигации в «Дія», украинцы не платят комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу. Такой инструмент помогает поддержать экономику страны, а также получить позже 16% гарантированной прибыли.
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Напомним, с 3 октября в приложении «Дія» доступна новая услуга — покупка военных облигаций. Это ценные бумаги, которые выпускает правительство во время полномасштабного вторжения рф.
Стоимость одной военной облигации стартует от 900 гривен. Они различаются по: датам выплат — сроком до 1,5 года; процентами дохода — от 11% до 16% годовых; названиями в честь временно оккупированных городов и территорий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить

По материалам:
Укрінформ
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