Украинцы приобрели в «Дія» облигаций более чем на 1,6 миллиарда гривен — Finance.ua

Украинцы приобрели в «Дія» облигаций более чем на 1,6 миллиарда гривен
Через приложение «Дія» граждане Украины приобрели военных облигаций на сумму более 1,6 млрд грн.
Об этом сообщается на странице «Дія» в Телеграме.
Каждая приобретенная облигация — это оружие, патроны, техника, еда и медикаменты для военных, а также поддержка экономики страны. Украинцы приобрели уже более 1,6 млн облигаций, а это 1,64 млрд гривен для государства", — говорится в сообщении.
Как работают военные облигации
«Государство выпускает ценные бумаги → вы приобретаете их в виде облигаций → деньги идут в государственный бюджет → по истечении срока вам возвращаются вложенные средства и процент прибыли», — объясняют в «Дія».
Какие облигации сейчас доступны
Симферополь, Ялта, Новая Каховка, Севастополь, Крым, Донецк.
Как приобрести облигацию:
1. Зайдите в «Дія».
2. На главном экране кликните Военные облигации.
3. Выберите облигацию, партнера и количество.
4. Подпишите и оплатите любой картой.
5. Облигация в течение трех дней появится рядом с документами.
Стоимость одной ОВГЗ стартует от 900 грн. Они различаются по дате выплат — сроком до 1,5 года; процентами дохода — от 11% до 16% годовых; названиями в честь временно оккупированных городов и территорий.
Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 🧐
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