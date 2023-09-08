Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе — Finance.ua

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Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе

Личные финансы
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Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе
Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе
В августе автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 20 месяцев.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составляла 63%.
В Укравтопроме отмечают, что на августовском рынке новых легковых автомобилей «гибридным» был почти каждый пятый автомобиль.
Лидеры рынка:
  • в сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (228 шт.);
  • второй по популярности — Mercedes-Benz GLE (87 шт.);
  • третий результат у Toyota Camry Hybrid (78 шт.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (73 шт.)
Также в лидерской тройке: Ford C-Max (42 шт.) и Toyota Prius (42 шт.).

Справка Finance.ua:

  • в августе украинский автопарк пополнили 3841 автомобиль на аккумуляторных источниках питания;
  • в течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы;
  • в августе украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем годом ранее, по отношению к июлю потребительская активность увеличилась на 9%.

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По материалам:
Finance.ua
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