Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе — Finance.ua

Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе Сегодня 19:01 — Личные финансы

Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе

В августе автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 20 месяцев.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составляла 63%.

В Укравтопроме отмечают, что на августовском рынке новых легковых автомобилей «гибридным» был почти каждый пятый автомобиль.

Лидеры рынка:

в сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (228 шт.);

второй по популярности — Mercedes-Benz GLE (87 шт.);

третий результат у Toyota Camry Hybrid (78 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (73 шт.)

Также в лидерской тройке: Ford C-Max (42 шт.) и Toyota Prius (42 шт.).

Справка Finance.ua:

в августе украинский автопарк пополнили 3841 автомобиль на аккумуляторных источниках питания;

в течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы;

в августе украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем годом ранее, по отношению к июлю потребительская активность увеличилась на 9%.

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