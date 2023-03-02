Украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций в «Дії» — Finance.ua
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Украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций в «Дії»

Казна и Политика
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Через «Дію» украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
«Каждая облигация — это оружие, техника и прочее оборудование, которое просто сейчас необходимо нашим защитникам и защитницам. А также мощная поддержка экономики государства», — написал он.
Министр добавил, что сегодня держатели облигаций «Херсон» получат выплату за эти бумаги на карту «єПідтримка». Там можно увидеть сумму вклада и процент.
«Херсон уже свободен. Поэтому рекомендую реинвестировать средства в деоккупацию Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя новые облигации», — призвал Федоров.
По материалам:
Економічна Правда
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