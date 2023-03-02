Украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций в «Дії» — Finance.ua

Украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций в «Дії» Сегодня 09:23 — Казна и Политика

Через «Дію» украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

«Каждая облигация — это оружие, техника и прочее оборудование, которое просто сейчас необходимо нашим защитникам и защитницам. А также мощная поддержка экономики государства», — написал он.

Министр добавил, что сегодня держатели облигаций «Херсон» получат выплату за эти бумаги на карту «єПідтримка». Там можно увидеть сумму вклада и процент.

«Херсон уже свободен. Поэтому рекомендую реинвестировать средства в деоккупацию Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя новые облигации», — призвал Федоров.

Економічна Правда По материалам:

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