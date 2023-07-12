Украинцы получили вдвое большие платежки за свет — Finance.ua

Украинцы получили вдвое большие платежки за свет Сегодня 17:00 — Личные финансы

Украинцы стали получать увеличенные платежки за потребленную в июне электрическую энергию после повышения тарифов. Однако по данным энергетиков, использование света в домах только увеличивается.

НЭК «Укрэнерго» в Телеграм-канале сообщает, что общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии. В вечерние пиковые часы потребление держится на высоком уровне.

«Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится об экономном потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему. Просим потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии», — говорится в сообщении.

В компании просят граждан каждый день с 16 по 23 часа экономно пользоваться энергоемкими приборами.

В то же время некоторые украинцы уже начали получать уведомления и счета от энергетических компаний за июнь с новыми цифрами. Увеличенные почти вдвое платежки свидетельствуют о том, что, кроме роста тарифов, граждане не обращали внимания на необходимость экономить энергоресурс.

«Мне пришла платежка за июнь на 943 гривны. До этого было 450−500 гривен. Хотя облэнерго еще в июне воспользовались тем, что я не передала своевременно показания, и насчитали тогда вдвое меньше, чтобы в июле отыграться», — пожаловалась УНИАН жительница Киевской области Екатерина.

Удивление от новых цифр в платежки не может скрыть и Артур из Кривого Рога.

«Мои родители в трехкомнатной квартире платили за электричество 400 гривен, а теперь должны заплатить почти 700 гривен. Они в шоке, хотя я предупреждал их, что нужно экономить», — сказал он.

Очевидно, что для большинства граждан шок от полученной квитанции впереди, ведь платежки поступают во второй половине месяца.

Справка Finance.ua:

С 1 июня 2023 цена электроэнергии увеличилась для населения с 1,44 и 1,68 гривен до 2,64 гривны за киловатт-час.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что таким образом платеж за электричество увеличился в среднем на 250 гривен. По его словам, причина роста стоимости света единственная — это обстрелы нашей энергосистемы прошлой зимой и необходимость готовиться к новому отопительному сезону.

Тариф в размере 2,64 грн за кВт-ч будет действовать до 31 декабря, а затем может быть пересмотрен.

УНІАН По материалам:

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