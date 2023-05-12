Украинцы получили более тысячи кредитов по программе "єОселя" — Finance.ua

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Украинцы получили более тысячи кредитов по программе "єОселя"

Кредит&Депозит
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Украинцы получили более тысячи кредитов по программе "єОселя"
Украинцы получили более тысячи кредитов по программе "єОселя"
По государственной программе «єОселя» украинцы уже получили более тысячи кредитов на жилье на 1,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.
«Уже выдано 1 тыс. кредитов на 1,3 млрд грн. Это в принципе немного, но уже старт», — сообщил он на Архитектурно-строительном бизнес-форуме.
В компании «Укрфинжилье», которая координирует программу, отметили, что из 1017 льготных кредитов 835 получили военнослужащие и силовики, 93 — медики, 78 — педагоги, 11 — ученые.

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По ее данным, с начала мая банки-партнеры выдали 57 кредитов на 83,5 млн грн.
Программа охватила все регионы Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Напомним, ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») одобрило привлечение до 6 млрд грн через продажу облигаций внутреннего государственного займа с обязательством обратного их выкупа по договорам РЭПО.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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