Украинцы перечислили на нужды ВСУ около 250 миллионов через «Дію» — Finance.ua
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Украинцы перечислили на нужды ВСУ около 250 миллионов через «Дію»

Сегодня 09:38Казна и Политика
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На нужды Вооруженных сил Украины через «Дію» гражданами Украины собрано более 250 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Собрано более 250 млн гривен на армию через приложение „Дія“. Украинцы, вы — невероятные! К сбору средств приобщились более 245 тысяч человек. Поддержать армию можно любой суммой, ограничений нет», — говорится в сообщении.
Средства поступают в фонд «Вернись живым», который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.
В пресс-службе рассказали, что фонд «Вернись живым» приобрел на нужды армии.
  • 12 206 бронежилетов,
  • 5 660 шлемов,
  • 12 666 средств связи,
  • 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
  • 2793 квадрокоптера,
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
  • 1703 генератора и других источников питания,
  • 72 автомобиля,
  • 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков,
  • 309 единиц саперного оборудования.
Как помочь армии? Средства можно перечислить через мобильное приложение «Дія». Нужно зайти в приложение, нажать «Помочь армии» и указать реквизиты карты и сумму.
Средства можно перечислить также с карты, на которую перечисляли 1000 гривен за прививку против коронавируса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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