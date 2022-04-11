Украинцы перечислили на нужды ВСУ около 250 миллионов через «Дію» — Finance.ua

«Собрано более 250 млн гривен на армию через приложение „Дія“. Украинцы, вы — невероятные! К сбору средств приобщились более 245 тысяч человек. Поддержать армию можно любой суммой, ограничений нет», — говорится в сообщении.
Средства поступают в фонд «Вернись живым», который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.
В пресс-службе рассказали, что фонд «Вернись живым» приобрел на нужды армии.
12 206 бронежилетов,
5 660 шлемов,
12 666 средств связи,
3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
2793 квадрокоптера,
11 военных беспилотных авиационных комплексов,
1703 генератора и других источников питания,
72 автомобиля,
2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
1391 ноутбук,
2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков,
309 единиц саперного оборудования.
Как помочь армии? Средства можно перечислить через мобильное приложение «Дія». Нужно зайти в приложение, нажать «Помочь армии» и указать реквизиты карты и сумму.
Средства можно перечислить также с карты, на которую перечисляли 1000 гривен за прививку против коронавируса.