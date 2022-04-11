Украинцы перечислили на нужды ВСУ около 250 миллионов через «Дію» — Finance.ua

Украинцы перечислили на нужды ВСУ около 250 миллионов через «Дію»

Сегодня 09:38 — Казна и Политика

На нужды Вооруженных сил Украины через «Дію» гражданами Украины собрано более 250 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба « Дії ».

«Собрано более 250 млн гривен на армию через приложение „Дія“. Украинцы, вы — невероятные! К сбору средств приобщились более 245 тысяч человек. Поддержать армию можно любой суммой, ограничений нет», — говорится в сообщении.

Средства поступают в фонд «Вернись живым», который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.

В пресс-службе рассказали, что фонд «Вернись живым» приобрел на нужды армии.

12 206 бронежилетов,

5 660 шлемов,



12 666 средств связи,



3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,



2793 квадрокоптера,



11 военных беспилотных авиационных комплексов,



1703 генератора и других источников питания,



72 автомобиля,



2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),



1391 ноутбук,



2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков,



309 единиц саперного оборудования.

Как помочь армии? Средства можно перечислить через мобильное приложение «Дія». Нужно зайти в приложение, нажать «Помочь армии» и указать реквизиты карты и сумму.

Средства можно перечислить также с карты, на которую перечисляли 1000 гривен за прививку против коронавируса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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