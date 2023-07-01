Украинцы определили сферы экономики, которые должны развиваться в первую очередь после войны (инфографика) — Finance.ua

Украинцы определили сферы экономики, которые должны развиваться в первую очередь после войны (инфографика) Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Украина, восстановление экономики, konkurent.in.ua

Абсолютное большинство опрошенных (82%) считают Украину успешным государством. Только 16% - противоположного мнения.

Об этом говорится в опросе Рейтинг.

Признаки успешного государства

56% опрошенных считают основным признаком успешного государства сильную армию.

треть — считают такими признаками развитую экономику, верховенство права и единство общества,

по 19% - социальная защита и международный авторитет страны,

по 14−16% - современная наука и технологии, политическая стабильность, равноправное общество и прочные демократические институты. 11% считают фактором успешности национальную идею.

Направления развития страны

Оценки наиболее приоритетных направлений развития страны после войны показали, что фактор безопасности и социальная защита являются доминирующими.

77% определили, что приоритетом развития после войны в Украине должно быть развитие военной промышленности, укрепление границ и реформирование армии.

70% считают приоритетом рост зарплат и пенсий, доступность медицины, материальную помощь малоимущим.

Инновации в государстве (новые технологии, энергосбережение, наука и образование) приоритетом считают 44% опрошенных.

Большинство опрошенных (58%) отметили, что ради победы готовы испытывать трудности из-за войны нескольких лет. 11% отметили, что готовы потерпеть около года, 12% - несколько месяцев. Не готовы терпеть трудности — 11% опрошенных, больше всего — среди бедных слоев населения (23%).

Сферы для развития

23% считают, что приоритетом развития должна быть тяжелая промышленность и металлургия, 15% - IT-сфера.

Молодежь (50%) и военные и ветераны (46%) — категории населения, которые, по мнению большинства респондентов, будут больше всего способствовать эффективному развитию украинского общества в будущем.

30% опрошенных считают, что это должны быть ученые, инноваторы, 26% - волонтеры, 25% - предприниматели малого и среднего бизнеса, 16% - общественные деятели, по 13% - политики или руководители крупного бизнеса, предприятий. По 8% считают таковыми представителей местных властей, или священнослужителей, 6% - журналистов, блоггеров.

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