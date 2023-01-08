Украинцы оценили свою готовность к возможным сложностям с отоплением зимой (опрос) — Finance.ua

Украинцы оценили свою готовность к возможным сложностям с отоплением зимой (опрос) Сегодня 16:04 — Личные финансы

Украинцы оценили свою готовность к возможным сложностям с отоплением зимой (опрос)

По состоянию на декабрь 2022 года 74% украинцев считали свои домохозяйства готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС

По сравнению с сентябрем с 24% до 34% возросла доля тех, кто считал их полностью готовыми. Считают себя скорее готовыми, но при этом полагают, что есть кое-что, что нужно сделать, 40% украинцев.

Доля респондентов, которые в сентябре считали свои семьи неготовыми, составила 24%, в декабре — 21%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, вопрос о готовности к проблемам с отоплением зимой социологи повторно задавали уже после масштабных разрушений, нанесенных украинской энергетической инфраструктуре, а также после наступления холодов. То есть, абсолютное большинство респондентов уже на практическом уровне имели опыт проблем и более объективно могут оценивать готовность своей семьи.

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«Текущие показатели готовности достаточно высоки, учитывая фактический уровень проблем в стране, и отражают, с одной стороны, высокий уровень оптимизма, а с другой стороны — высокий уровень адаптивности к меняющимся и часто действительно сложным реалиям. Такая адаптивность — важный „кирпичик“ в общей устойчивости украинского народа и еще одно свидетельство готовности сопротивляться агрессору и в дальнейшем», — добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 года среди 2005 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

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