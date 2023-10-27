Украинцы оценили свое материальное положение — опрос (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Украинцы оценили свое материальное положение — опрос (инфографика)

По сравнению с 2021 годом самооценка семьями своего достатка практически не изменилась. В частности, в 2021 году 17% респондентов ответили, что их семьи вынуждены даже экономить на питании, а сейчас показатель остался таким же. В целом же как и в 2021 году, так и сейчас 49% респондентов относят себя к семьям с низким достатком.

Об этом говорится в опросе КМИС.

Возраст. Среди более старших по возрасту респондентов уровень изобилия ниже — если среди 18−24-летних респондентов только 3% ответили, что их семьи экономят на питании, то среди 60+ летних — 31%.

Как изменилось ваше материальное положение? Проходите опрос 👉 по ссылке.

Пол. Кроме этого, более сложная ситуация среди женщин — среди них 20% вынуждены экономить на питании против 13% среди мужчин (впрочем, в значительной степени это обусловлено возрастом — среди старших возрастных категорий, которые в большем риске, больше именно женщин).

Планы относительно переезда

9 из 10 респондентов не намерены переезжать жить в другое место. Среди 8% планирующих переезд направления достаточно разные:

3% хотели бы переехать в место, где жили до вторжения (речь о респондентах-ВПЛ),

1% — в другое место в Украине,

а 2% — за границу.

Еще 2% не знают, куда хотели бы переехать.

Более выраженные настроения относительно переезда куда-либо обладают имеют молодые респонденты (13% среди 18−24-летних и 12% среди 25−34-летних). Хотя абсолютное большинство все равно не планируют переезда. Целесообразно обратить внимание на восток, где 21% хотели бы переехать против 6−10% в других регионах. Впрочем, среди этих 21% большинство (12%) не знают, куда хотели бы переехать.

Для 77% респондентов важно, чтобы Украина была частью ЕС (правда, о том, что это очень важно, говорят 51%).

«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и приведем конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без «заумных» профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.