Украинцы обрушили систему &quot;єВідновлення&quot; массовыми заявками — Finance.ua
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Украинцы обрушили систему "єВідновлення" массовыми заявками

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Из-за подачи украинцами тысяч заявок в первый день работы программы «єВідновлення» в системе произошел сбой.
«Сегодня мы начали регистрировать ваши заявки на денежную помощь по программе „єВідновлення“. Заявок уже тысячи, и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недостатками и устранят их в ближайшее время», — сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В министерстве советуют желающим подать заявки повторить попытку позже.
«Если вам еще не удалось воспользоваться услугой — не волнуйтесь, попробуйте зайти в приложение позже», — отметили в пресс-службе.

Программа «єВідновлення» — что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая в Украине заработала программа «єВідновлення». Она дает украинцам возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья. Заявление о получении выплаты можно подать в приложении «Дія», а средства зачислят на специальную карту «єВідновлення».
Некоторые украинские банки уже начали открывать карты для зачисления такой помощи, предлагая клиентам кешбэк. По условиям программы, карта «єВідновлення» будет действовать 12 месяцев со дня получения средств. После этой даты остаток средств автоматически возвращается в бюджет.
По материалам:
УНІАН
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