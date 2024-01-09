Украинцы назвали желаемую роль правительства и его вмешательства в экономику — Finance.ua
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Украинцы назвали желаемую роль правительства и его вмешательства в экономику

Казна и Политика
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Украинцы назвали желаемую роль правительства и его вмешательства в экономику
Украинцы назвали желаемую роль правительства и его вмешательства в экономику
В конце 2023 года 66% украинцев считают, что правительство — это работник, а люди должны быть руководителями, осуществляющими контроль за его действиями. За последние три года доля разделяющих такой взгляд людей выросла с 55% до 66%.
Об этом сообщает опрос КМИС.
С 36% до 30% стало меньше тех, кто считает, что правительство — как отец, который должен заботиться о людях, как о детях.
Украинцы назвали желаемую роль правительства и его вмешательства в экономику
В то же время чуть больше половины украинцев (54%) считают, что чем активнее государство регулирует и контролирует экономическую деятельность, тем лучше это влияет на экономику страны (три года назад таких было 56%). Доля же стремящихся к меньшему регулированию и меньшему контролю составляет 36% (рост с 24% в 2020 году).
Украинцы назвали желаемую роль правительства и его вмешательства в экономику

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, взгляды на государство, на его роль в экономике остаются достаточно амбивалентными среди населения страны. Если сложить их вместе, то, по мнению украинцев, правительство должно иметь достаточно полномочий и ресурсов вмешиваться и направлять экономическую деятельность, но при этом оставаться работником под руководством граждан.
«Вопросы экономической политики, безусловно, экспертные… Поэтому естественно, что рядовой украинский гражданин не обладает достаточным объемом экспертного знания. Однако отмахиваться на основании этого от общественного мнения — неправильно. Украина — пусть и несовершенная, но демократия, и голос граждан должен быть учтен», — сказал он.
Опрос был проведен 29 ноября — 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Напомним, опрос КМИС показал падение доверия к органам власти Украины. Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы — 96%.
По данным опроса, за последний год доля доверяющих Верховной раде снизилась с 35% до 15%, а доля недоверяющих — выросла с 34% до 61%. Доверие правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие — возросло с 19% до 44%.
По материалам:
РБК-Україна
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