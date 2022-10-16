Украинцы на прифронтовых территориях смогут бесплатно получить дрова на зиму — Finance.ua
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Украинцы на прифронтовых территориях смогут бесплатно получить дрова на зиму

Энергетика
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Правительство Украины выделит более полумиллиарда гривен 8 областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях, где есть значительный риск повторного повреждения инфраструктуры из-за террористических действий россии.
Это касается общин в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
Об этом сообщает глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в Facebook.
Обеспечение поставок дров обсудили на совещании с руководителями областных управлений и директорами предприятий. Он рассказал, что будет утвержден порядок распределения и доставки этих дров людям.
Теперь задачей лесхозов станет обеспечение необходимого объема топлива. Также областным управлением в координации с местными властями необходимо сформировать график поставки и утвердить маршруты доставки. Ведь часть ресурса придется поставлять из других регионов.
По материалам:
Finance.ua
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