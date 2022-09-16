Украинцы могут заказать дубликаты утраченных документов на портале «Дія» — Finance.ua

Украинцы могут заказать дубликаты утраченных документов на портале «Дія»
Укрпочта доставляет дубликаты свидетельства и выписки из ГРАГС, заказанные через портал «Дія».
Об этом сообщается на сайте Укрпочты.
«Украинцы, которые из-за войны потеряли оригиналы документов, однако не могут восстановить их в ГРАГС, могут заказать дубликаты на портале „Дія“ и получить доставку Укрпочтой. Доставка осуществляется по тарифу „Укрпочта Документы“», — сказано в сообщении.
Как воспользоваться услугой
Чтобы воспользоваться доставкой от Укрпочты, нужно на портале «Дія» выбрать подходящий способ доставки документов по адресу или в ближайшее отделение.
Повторно заказать свидетельство или выписку можно как для себя, так и для ближайших родственников. Для этого нужно добавить скан-копии документов, подтверждающих родственные отношения.
Какие документы доступны для повторной выдачи
Для повторной выдачи доступны свидетельство о рождении, о смене изменении имени, о смерти, браке или расторжении брака.
Также онлайн можно заказать выписки из Реестра о государственной регистрации рождения, смерти, смены имени, брака (заключения и расторжения).
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