Украинцы могут заказать дубликаты утраченных документов на портале «Дія» — Finance.ua

Украинцы могут заказать дубликаты утраченных документов на портале «Дія» Сегодня 15:15 — Личные финансы

Украинцы могут заказать дубликаты утраченных документов на портале «Дія»

Укрпочта доставляет дубликаты свидетельства и выписки из ГРАГС, заказанные через портал «Дія».

Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

«Украинцы, которые из-за войны потеряли оригиналы документов, однако не могут восстановить их в ГРАГС, могут заказать дубликаты на портале „Дія“ и получить доставку Укрпочтой. Доставка осуществляется по тарифу „Укрпочта Документы“», — сказано в сообщении.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться доставкой от Укрпочты, нужно на портале «Дія» выбрать подходящий способ доставки документов по адресу или в ближайшее отделение.

Повторно заказать свидетельство или выписку можно как для себя, так и для ближайших родственников. Для этого нужно добавить скан-копии документов, подтверждающих родственные отношения.

Какие документы доступны для повторной выдачи

Для повторной выдачи доступны свидетельство о рождении, о смене изменении имени, о смерти, браке или расторжении брака.

Также онлайн можно заказать выписки из Реестра о государственной регистрации рождения, смерти, смены имени, брака (заключения и расторжения).

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