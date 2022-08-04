Украинцы могут восстановить временную защиту, если поедут в ЕС во второй раз — Finance.ua
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Украинцы могут восстановить временную защиту, если поедут в ЕС во второй раз

Личные финансы
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Украинцы, которые вернулись домой из стран ЕС, должны отказаться от статуса временной защиты. Но смогут в любое время восстановить его, если решат снова уехать из Украины.
Об этом в ходе визита в Киев 2 августа заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, а также говорится на сайте Еврокомиссии.

Как восстановить временную защиту

Все украинцы, приехавшие в страны ЕС, спасаясь от войны, имеют право на временную защиту. Если они решают вернуться домой, то должны отказаться от него, однако могут восстановить, когда снова поедут в ЕС.
«Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, нуждающихся в помощи», — сказала Ильва Йоханссон.
Временная защита длится минимум один год, она может быть продлена в зависимости от ситуации в Украине.
Такой статус дает украинцам:
  • вид на жительство;
  • доступ к рынку труда и жилья;
  • медицинскую помощь;
  • доступ к образованию для детей.
Каждый легально проживающий в ЕС также имеет право открыть базовый банковский счет.

Справка Finance.ua:

  • в 2001 году Европейский Союз принял Директиву о временной защите. В ней предусматривались механизмы «скорой» поддержки людей, спасающихся от войны;
  • 4 марта этого года Совет ЕС единогласно принял исполнительное решение о введении временной защиты в связи с массовым въездом людей, прибывающих из Украины из-за войны;
  • Директива о временной защите действует во всех странах-членах ЕС, кроме Дании. Она не применяется в других странах Шенгенской зоны (Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии);
  • подробнее о преимуществах и недостатках статуса беженца и перемещенного лица под временной защитой — по ссылке.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Евакуація.city
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