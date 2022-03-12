Украинцы могут снимать наличными с карт до 100 тысяч гривен в день, - ПриватБанк — Finance.ua
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Украинцы могут снимать наличными с карт до 100 тысяч гривен в день, - ПриватБанк

Сегодня 17:30Кредит&Депозит
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Клиенты ПриватБанка могут снимать с карт наличные в банкоматах банка в сумме до 100 тыс. грн в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Лимиты на разовую операцию составляют:
  • 20 тыс. грн (действует в течение трех часов) по картам ПриватБанка;
  • 10 тыс. грн (действует в течение трех часов) по картам других украинских банков.
Как отметили в пресс-службе, в кассах отделений банка со счетов и карт ПриватБанка можно получить наличными до 100 тыс грн.
На сегодня в сети ПриватБанка работают почти 5600 банкоматов, которые бесперебойно обеспечиваются наличными и почти 90 тысяч торговых POS-терминалов, через которые можно рассчитаться безналично картами за товары и услуги.
Также получить наличные в сумме до 6 тысяч грн можно через POS-терминалы на кассах ПриватБанка 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС, среди которых Сильпо, АТБ, Новус, Варус и другие, отметили в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте «Приват24».
  • украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте.
  • для клиентов, которые до начала войны приобрели что-то через программы «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка» и не имели просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.
По материалам: РБК-Україна
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