Украинцы могут получить штрафы на Новый год до 34 тыс. грн — Finance.ua

Украинцы могут получить штрафы на Новый год до 34 тыс. грн Сегодня 19:25 — Личные финансы

Украинцы могут получить штрафы на Новый год до 34 тыс. грн

от 51 до 34 тысяч грн. Однако имеются и случаи со сроками за решеткой. Об этом Более двух десятков судебных приговоров из-за использования фейерверков найдены в судебном реестре с помощью поисковика «Бабуся». В подавляющем большинстве дел нарушители получили административные наказания и уплатили штрафыОднако имеются и случаи со сроками за решеткой. Об этом пишет Опендатабот.

По меньшей мере в 21 случае украинцы получили наказание за использование пиротехники, в частности, салютов с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на запрет, некоторые граждане продолжали пользоваться пиротехническими средствами для развлечения.

По данным поисковика по судебному реестру «Бабуся», чаще всего праздновали с фейерверками в Киеве — 5 судебных решений. Второе место антитопа разделили между собой Днепропетровщина и Одесщина — по 4 дела. Третье место занимает Харьковщина — 3 судебных приговора.

Как наказывают за использование фейерверков в военное время?

В целом за использование пиротехники в Украине во время войны наказывают штрафами, исправительными работами или заключением.

В зависимости от обстоятельств и тяжести нарушения суды назначали различные штрафы: от 54 грн до 34 000 грн. Следует отметить, что преимущественно нарушители забавлялись пиротехникой в ​​состоянии алкогольного опьянения — это обстоятельство судьи считали отягчающим.

Наибольшие штрафы выписали в Одесской области и в Киеве. А вот в Полтавской области за забавы с пиротехникой нарушителю присудили 40 часов общественных работ.

Один из случаев, когда нарушитель был лишен свободы за использование пиротехники, произошел в Одессе в феврале 2023 года. Человек, уже имевший «условный» срок, решил запустить салюты. В результате нарушитель попал за решетку на 5 лет и 3 месяца.

Еще в трех случаях нарушители получили «условные» наказания: два года и год с испытательным сроком. Во всех делах салюты запускались под влиянием алкоголя в людных местах или даже из окна многоэтажки.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украине было запрещено пользоваться пиротехническими средствами, например салютами и фейерверками. А в ноябре 2023 вступил в силу закон , запрещающий продажу и использование большинства пиротехнических изделий, с фейерверками включительно.

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