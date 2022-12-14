Украинцы могут получить пенсию на кассах супермаркетов — Finance.ua
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Украинцы могут получить пенсию на кассах супермаркетов

Казна и Политика
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Украинцы на кассах супермаркетов могут снять наличные деньги со своих банковских карт, это также распространяется и на пенсионные выплаты.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона.
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Он напомнил, что на сегодняшний день во многих населенных пунктах нашего государства нет банковской инфраструктуры. Поэтому министерство работает над тем, чтобы получить пенсию можно было не только в банках или банкоматах, но и в точках обслуживания людей, таких как супермаркеты.
«В системе АТБ и др. При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета... Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тыс. грн одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны», — подчеркнул Музыченко.
Чиновник отметил, что это лишь дополнительная возможность упростить процедуру обналичивания, особенно в период регулярных отключений света, когда банкоматы могут перестать работать в любой момент. Однако это не обязывает каждого пенсионера обналичивать деньги именно таким образом.
По словам замминистра, около 11 млн украинцев сейчас получают пенсии (по возрасту, инвалидности, выслуге лет). Однако в министерстве не отслеживают, находится ли человек в Украине или за границей. На получение пенсии местонахождение не влияет.
Если человек получает пенсионные выплаты на банковский счет, он имеет доступ к этим средствам в любой точке мира. Начисления на такой счет продолжаются.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

  • с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Между тем, при определенных обстоятельствах некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию раньше на 10 лет.
По материалам:
Українські Новини
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