Украинцы могут получить єДопомогу в отделениях Укрпочты — Finance.ua

Украинцы могут получить єДопомогу в отделениях Укрпочты Сегодня 10:02 — Личные финансы

Украинцы могут получить єДопомогу в отделениях Укрпочты

В рамках проекта єДопомога пенсионеры, а также украинцы, которые находятся на оккупированных, деоккупированных или территориях, где проходят активные боевые действия, а также уязвимые категории, в которые входят внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, лица с инвалидностью, отец или мать, которые самостоятельно воспитывают малолетнего ребенка, могут получить денежную помощь от международных организаций в рамках проекта.

Об этом говорится в пресс-релизе АО «Укрпочта».

Для получения выплат нужно зарегистрироваться на платформе єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/

Причем наличие банковского счета не обязательно: при заполнении заявления на сайте нужно просто указать об отсутствии IBAN и при условии принятия решения международной организацией пенсионеры получат свои денежные средства в отделениях Укрпочты.

Справка Finance.ua:

єДопомога — это платформа, созданная с целью обеспечения всех украинцев необходимой помощью во время военной агрессии. Благодаря ей каждый может узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или предоставить ее другим;



с 31 мая на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительного пособия от международных организаций;

заявки могут подать люди, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.