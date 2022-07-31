Украинцы могут получить єДопомогу в отделениях Укрпочты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы могут получить єДопомогу в отделениях Укрпочты

Личные финансы
142
Украинцы могут получить єДопомогу в отделениях Укрпочты
Украинцы могут получить єДопомогу в отделениях Укрпочты
В рамках проекта єДопомога пенсионеры, а также украинцы, которые находятся на оккупированных, деоккупированных или территориях, где проходят активные боевые действия, а также уязвимые категории, в которые входят внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, лица с инвалидностью, отец или мать, которые самостоятельно воспитывают малолетнего ребенка, могут получить денежную помощь от международных организаций в рамках проекта.
Об этом говорится в пресс-релизе АО «Укрпочта».
Для получения выплат нужно зарегистрироваться на платформе єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/.
Причем наличие банковского счета не обязательно: при заполнении заявления на сайте нужно просто указать об отсутствии IBAN и при условии принятия решения международной организацией пенсионеры получат свои денежные средства в отделениях Укрпочты.

Справка Finance.ua:

  • єДопомога — это платформа, созданная с целью обеспечения всех украинцев необходимой помощью во время военной агрессии. Благодаря ей каждый может узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или предоставить ее другим;
  • с 31 мая на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительного пособия от международных организаций;
  • заявки могут подать люди, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.
По материалам:
inshe.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.