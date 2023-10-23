Украинцы могут получить до 27 тысяч на обучение — Finance.ua

Украинцы могут получить до 27 тысяч на обучение Сегодня 16:18 — Казна и Политика

В Украине некоторые граждане могут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях по утвержденному списку профессий и специализаций. Сейчас максимальная стоимость документа по программе составляет около 27 тысяч гривен.

Оплата ваучера производится Фондом общеобязательного государственного социального страхования в случае отсутствия работы.

Стоимость ваучера устанавливается в пределах цены на обучение и не может превышать десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособного гражданина/гражданки. Таким образом, сейчас это максимум 26 840 гривен.

Обратим внимание, если стоимость обучения/переобучения больше этой суммы — разница оплачивается самостоятельно.

Кто может получить ваучер

Документ могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, которые не зарегистрированы в службах занятости и:

возраст которых 45 лет и старше (до достижения пенсионного возраста), страховой стаж не менее 15 лет;

лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Госслужбы специальной связи и защиты информации, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья, до достижения пенсионного возраста при наличии выслуги не более 10 лет;

уволены с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, до достижения пенсионного возраста;

внутренне перемещенные лица при отсутствии подходящей работы;

лица с инвалидностью при отсутствии соответствующей работы;

лица с ранениями в результате военной агрессии, полученными во время военного положения;

лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

Что именно дает ваучер

На основании этого документа осуществляется:

переподготовка по рабочей профессии;

подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности;

подготовка на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) и научного уровня высшего образования);

специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.

Обучение осуществляется в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, по утвержденному Минэкономики перечню профессий, специальностей для обучения, по которым может быть выдан ваучер.

Получатель ваучера выбирает профессии и специальности из перечня, утвержденного Минэкономики, а также формы и места обучения. Ознакомиться с полным перечнем профессий можно по этой ссылке . А узнать, какие именно учебные заведения — в этом списке МОН.

Как подать заявку

Это можно сделать как через интернет, так и в автономном режиме.

Онлайн:

Заполните онлайн-форму для получения услуги. Заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости. Ожидайте сообщение от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному адресу электронной почты и контактному номеру телефона.

Оффлайн:

Можно обратиться в ближайший Центр занятости в вашем населенном пункте и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение.

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