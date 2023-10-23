Украинцы могут получить до 27 тысяч на обучение — Finance.ua
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Украинцы могут получить до 27 тысяч на обучение

Казна и Политика
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В Украине некоторые граждане могут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях по утвержденному списку профессий и специализаций. Сейчас максимальная стоимость документа по программе составляет около 27 тысяч гривен.
Оплата ваучера производится Фондом общеобязательного государственного социального страхования в случае отсутствия работы.
Стоимость ваучера устанавливается в пределах цены на обучение и не может превышать десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособного гражданина/гражданки. Таким образом, сейчас это максимум 26 840 гривен.
Обратим внимание, если стоимость обучения/переобучения больше этой суммы — разница оплачивается самостоятельно.
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Кто может получить ваучер

Документ могут получить граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, которые не зарегистрированы в службах занятости и:
  • возраст которых 45 лет и старше (до достижения пенсионного возраста), страховой стаж не менее 15 лет;
  • лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Госслужбы специальной связи и защиты информации, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья, до достижения пенсионного возраста при наличии выслуги не более 10 лет;
  • уволены с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, до достижения пенсионного возраста;
  • внутренне перемещенные лица при отсутствии подходящей работы;
  • лица с инвалидностью при отсутствии соответствующей работы;
  • лица с ранениями в результате военной агрессии, полученными во время военного положения;
  • лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

Что именно дает ваучер

На основании этого документа осуществляется:
  • переподготовка по рабочей профессии;
  • подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности;
  • подготовка на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) и научного уровня высшего образования);
  • специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.
Обучение осуществляется в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, по утвержденному Минэкономики перечню профессий, специальностей для обучения, по которым может быть выдан ваучер.
Получатель ваучера выбирает профессии и специальности из перечня, утвержденного Минэкономики, а также формы и места обучения. Ознакомиться с полным перечнем профессий можно по этой ссылке. А узнать, какие именно учебные заведения — в этом списке МОН.

Как подать заявку

Это можно сделать как через интернет, так и в автономном режиме.
Онлайн:
  1. Заполните онлайн-форму для получения услуги.
  2. Заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.
  3. Ожидайте сообщение от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному адресу электронной почты и контактному номеру телефона.
Оффлайн:
Можно обратиться в ближайший Центр занятости в вашем населенном пункте и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение.

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По материалам:
РБК-Україна
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